В России назвали три лучших современных танка с автоматами заряжания

Топ-3 составило профильное российское издание «Военное обозрение». Автор материала пишет, что автомат заряжания кажется необходимым компонентом современного танка. Однако многие боевые машины им не оснащены.

Первым в топ-3 эксперт указывает французский танк AMX-56 Leclerc. Данная машина считается самым массовым современным танком в сухопутных войсках Франции. Танк выгодно отличается от многих других западных машин возможностью автоматической зарядки.

Затем автор упомянул китайский танк MBT-2000/«Al-Khalid». Он создавался на экспорт для Пакистана. Эксперт пишет, что на конструкторов машины повлиял опыт советской танкостроительной школы. Поэтому в MBT-2000 имеется автомат заряжания.

Третьим в списке оказался российский Т-90. Наличие рассматриваемого компонента в боевой машине называется одним из её главных преимуществ.