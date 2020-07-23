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В России названы сроки вооружения фрегатами с гиперзвуковым оружием
Не так уж скоро
В России названы сроки вооружения фрегатами проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» с гиперзвуковым оружием.
По словам главы Объединённой судостроительной корпорации, данные фрегаты с гиперзвуковым оружием будут переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2025-2026 годах.
Он рассказал, что строительство судов займёт 4,5 года. «Предполагается увеличение числа ракетных шахт на борту с 16 до 24», — сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации. Речь идёт о крылатой ракете «Циркон», которая сможет летать со скоростью девять Махов.
Церемония закладки фрегатов уже состоялась 20 июля в Санкт-Петербурге на заводе «Северная Верфь». «Российская газета» напомнила, что за последние годы в боевой состав российского флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса.