В России названы сроки вооружения фрегатами с гиперзвуковым оружием

По словам главы Объединённой судостроительной корпорации, данные фрегаты с гиперзвуковым оружием будут переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2025-2026 годах.

Он рассказал, что строительство судов займёт 4,5 года. «Предполагается увеличение числа ракетных шахт на борту с 16 до 24», — сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации. Речь идёт о крылатой ракете «Циркон», которая сможет летать со скоростью девять Махов.

Церемония закладки фрегатов уже состоялась 20 июля в Санкт-Петербурге на заводе «Северная Верфь». «Российская газета» напомнила, что за последние годы в боевой состав российского флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса.