В России не появятся полноценные паспорта в смартфонах из-за ФСБ

Некоторые функции паспорт в смартфоне (в виде мобильного приложения) всё-таки будет выполнять. С его помощью, например, можно будет купить алкоголь. А вот квартиру — уже нет.

Напомним, электронные паспорта россиянам должны начать выдавать со следующего года. Первые два года получить новую версию документа можно будет добровольно, а вот с 2022 бумажные удостоверения выдавать вообще прекратят.

В июле правительство утвердило две формы электронных паспортов: в виде пластиковой карты с чипом и в виде мобильного приложения. Тем не менее, ФСБ выступила против того, чтобы вторая версия документа была полноценной заменой первой. Мнение силовиков разделило управление внутренней политики администрации президента.

ФСБ раскритиковала идею паспорта в смартфоне из-за того, что считает iOS и Android небезопасными. Приравнять мобильное приложение и физическую карту можно будет только в случае нормального функционирования отечественных операционных систем.