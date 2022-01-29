В России не тронут криптовалюты, но могут запретить майнинг

Банк России заявил, что не надо отождествлять майнинг криптовалют с блокчейном. Майнинг, как утверждается, находится вне зоны ответственности Центробанка, но эта деятельность представляет угрозу для граждан и экономики. Поэтому Банк России предлагает запретить майнинг.

В центробанке также отметили, что добыча криптовалют портит окружающую среду. По данным ведомства, в 2021 году из-за майнинга биткойна и Ethereum в атмосферу было выброшено 78 млн тонн углекислого газа.