В России не тронут криптовалюты, но могут запретить майнинг

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В России не тронут криптовалюты, но могут запретить майнингЦентробанк продолжает гнуть свою линию
Уже неделю в России разворачивается дискуссия вокруг регулирования криптовалют. Всё началось с заявления центробанка, который предложил запретить цифровые валюты в стране. В минфине заявили, что вместо запретов следует регулировать отрасль. Затем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил организовать майнинговые фермы в регионах с избытком электроэнергии. Банк России прокомментировал и это.
Банк России заявил, что не надо отождествлять майнинг криптовалют с блокчейном. Майнинг, как утверждается, находится вне зоны ответственности Центробанка, но эта деятельность представляет угрозу для граждан и экономики. Поэтому Банк России предлагает запретить майнинг.
В центробанке также отметили, что добыча криптовалют портит окружающую среду. По данным ведомства, в 2021 году из-за майнинга биткойна и Ethereum в атмосферу было выброшено 78 млн тонн углекислого газа.
Источник: VC.ru