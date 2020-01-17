В России нейросети научили работать на квантовом компьютере

Учёные пытаются использовать квантовые компьютеры для решения квантовых задач, так как вычислительной мощи обычных компьютеров и даже суперкомпьютеров для этого не хватает. Однако тут есть одна проблема: квантовый компьютер взаимодействует с окружающей его средой, из-за чего его состояние постоянно меняется. По этой причине результаты вычислений могут не соответствовать ожиданиям. Чтобы справиться с проблемой, учёные стремятся минимизировать воздействие внешних шумов либо настройкой оборудования, либо программным методом.

Исследователи Уральского федерального университета пошли вторым путём. Они разработали алгоритм, способный определить фазу магнитного материала и его свойства. Нейросеть может решать задачу даже при воздействии внешних шумов и всё равно приходит к наилучшим из возможных значений. По сути, нейросеть сама адаптируется к текущему состоянию квантового компьютера.

Учёные надеются использовать нейронную сеть для предсказания свойств новых материалов.