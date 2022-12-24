В России несовершеннолетним гражданам могут запретить продажу энергетиков

Сейчас такой запрет действует на региональном уровне в Московской, Ленинградской, Курской, Ивановской областях и других регионах. В случае принятия подобных правил, запрет станет федеральным.

Вице-премьер предложила указывать на таре с энергетиками маркировку о запрете продажи этой продукции несовершеннолетним. Также она указала на важность установления максимального объёма тары таких для таких напитков — не более 0,5 литра.

«Минпромторгу России (В.С. Осьмаков) совместно с Минздравом России... с учётом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также проработать предложение об ограничении максимального объёма тары указанных напитков (не более 0,5 л)», — сказано в протоколе заседания Совета.