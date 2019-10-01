В России обнаружили лекарство от изжоги, которое провоцирует рак

На днях в Литве, Германии, Финляндии, Словении и ряде других стран запретили продажу лекарств, содержащих в качестве активного вещества ранитидина гидрохлорид с примесью N-нитрозодиметиламина (NDMA). Этот NDMA — канцероген, влияющий на печень.

В связи с этим Росздравнадзор запросил у российских производителей лекарств и импортёров предоставить решение о выпуске препарата с данным веществом.

Потребителям оно известно под названием Ранитидин. Используется лекарство для снижения уровня кислотности желудка при лечении кратковременных проблем и в профилактике и лечении язв.