В России обнаружили первый случай болезни вейперов

Как рассказали СМИ, за две недели до госпитализации у парня начали наблюдаться нарастала одышка и кашель, повышалась температура тела, были рвота и боль в животе. Молодой человек похудел на более чем 10 килограммов за 2-3 недели. Отмечается, что последние 1,5 месяца пациент использовал вейпы.

Врачи смогли поставить диагноз и вылечили парня. Он пролежал под ИВЛ, но в итоге начал дышать самостоятельно. После выписки из больницы на КТ «лёгкие оказались практически чисты». Сейчас пациент продолжает лечение амбулаторно под наблюдением пульмонологов.

Болезнь EVALI обнаружили в США в 2019 году.