В России обнаружили первый случай заражения новейшим вариантом коронавируса

Об обнаружении нового штамма в России журналистам рассказала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. По её словам, единственный случай «дельта плюс» в России, скорее всего, является завозным.

Стоит отметить, что в Индии пока зафиксировано чуть больше 40 случаев заражения «дельта плюс». Этот показатель однако нельзя назвать значительным. К тому же эксперты пока не имеют мнения о степени опасность данного штамма.

«Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка. Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта-плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы», — заявила Даниленко.