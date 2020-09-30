В России обнаружили утюги со встроенной прослушкой

Об этом Шпак рассказал «РИА Новости». По его словам, в электротехнике действительно бывают закладки (так Шпак, видимо, называет прослушивающие устройства). Специалисты находили пару утюгов с микрофонами. Но непонятно, были ли в них модули для передачи данных.

К сожалению, Шпак не сообщил, где были найдены такие утюги, находятся ли они в свободной продаже и какой производитель их выпускает.

Слова Шпака прокомментировал эксперт. Он отметил, что утюги, да и вообще любая бытовая техника, действительно могут иметь прослушивающие устройства. Однако сейчас «просто нет смысла со всем этим заморачиваться, когда у каждого из нас и так в кармане, по сути, прослушивающее устройство. Куда проще установить шпионскую программу на смартфон...», — подытожил эксперт.