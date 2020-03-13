В России обвинили Европу в отсрочке марсианской миссии

В России сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин обвинил Европу в отсрочке марсианской миссии. Он утверждает, что пандемия стала лишь предлогом для переноса миссии. На самом деле, Европа боится рисков, связанных с посадкой на Марс. Соответствующая система у европейских коллег якобы сырая.

Эксперт также рассказал, что научное оборудование «ЭкзоМарс» готово. Но оно не слишком хорошо приспособлено к хранению в земных условиях. «Часть его компонентов может не пережить консервации», — отметил Родин. Кроме того, из-за отсрочки снизится приоритетность всей миссии.