В России объяснили использование камуфляжа космическими войсками США

Как пояснил эксперт журналистам, американские военные, скорее всего, просто взяли то, что лежало у них на складах. Собеседник отметил, что до сих пор не было необходимости, чтобы космонавты носили камуфляж. Однако формой США хотят подчеркнуть, что «их космические войска уже как бы существуют».

Сами представители Космических сил признались, что просто взяли уже существующую форму воздушных сил, чтобы сэкономить средства. Кроме того, эксперт предположил, что солдаты данных войск будут служить в основном на земле.