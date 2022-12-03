Наука и технологии
20:56, 03 декабря 2022
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В России объяснили, на что сделан акцент при производстве американского бомбардировщика B-21 Raider

Главное внимание обращено на малозаметность

В США 1 декабря был представлен перспективный малозаметный бомбардировщик B-21 Raider. На что производитель сделал основной акцент, рассказал российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

В России объяснили, на что сделан акцент при производстве американского бомбардировщика B-21 Raider

Фото: Nypost.com

По словам эксперта, главное внимание в этом самолёте уделено малозаметности, в основе конструкции бомбардировщика лежит концепция «летающего крыла». Сивков отметил, что этот самолёт предназначен для применения обычных вооружений. Также его, вероятно, будут применять для преодоления систем противовоздушной обороны и нанесения ударов бомбами свободного падения.

«Это развитие самолёта B-2 на той же идеологической концепции — самолёт по схеме "летающего крыла", где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям "стелс". B-2, видимо, не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности», — подчеркнул эксперт.

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