В России объяснили, почему на AliExpress продаётся копия планшета отечественной разработки

Генеральный директор Mobile Inform Group заявил, что случилась «неприятная погрешность контрактного производства в Китае». По его словам, российское предприятие ещё пока не может позволить себе полностью загрузить завод и обеспечить защиту компонентов эксклюзивным правом на их использование. Поэтому китайский завод продаёт такие же комплектующие другим компаниям.

«Нам, как российскому разработчику, есть чем по праву гордиться... за последние пару лет у нас более 20 успешных проектов по аппаратной разработке», — добавил гендиректор.

В Astra Linux же заявили, что к разработке самого планшета отношения не имеют, компания только создавала и адаптировала операционную систему.