Наука и технологии
Сегодня 16:22
В России объяснили, почему на AliExpress продаётся копия планшета отечественной разработки
Говорят, во всём виноваты китайские подрядчики
Недавно российские компании Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG) представили защищённый планшет MIG T10 x86. Почти сразу после его презентации пользователи сети нашли копию устройства на AliExpress. Только вот стоила она там гораздо меньше и имела другое имя — Winpad W1000. Теперь представители российских компаний прокомментировали ситуацию и объяснили, почему на китайской площадке можно найти «двойника» планшета отечественной разработки.
Генеральный директор Mobile Inform Group заявил, что случилась «неприятная погрешность контрактного производства в Китае». По его словам, российское предприятие ещё пока не может позволить себе полностью загрузить завод и обеспечить защиту компонентов эксклюзивным правом на их использование. Поэтому китайский завод продаёт такие же комплектующие другим компаниям.
«Нам, как российскому разработчику, есть чем по праву гордиться... за последние пару лет у нас более 20 успешных проектов по аппаратной разработке», — добавил гендиректор.
В Astra Linux же заявили, что к разработке самого планшета отношения не имеют, компания только создавала и адаптировала операционную систему.