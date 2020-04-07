В России объяснили уникальность экспериментального истребителя Су-37

Материал о самолёте опубликовало издание «Российская газета». Автор текста пишет, что Су-37 стал первым из российских боевых самолётов, кто получил двигатель с управлением векторной тяги (УВТ). Однако пролетал истребитель всего семь лет. Сейчас проект закрыт. Тем не менее, как указывает «Российская газета», самолёт «показал, на что способен».

Автор материала также рассказал, что Су-37 получил цифровую систему управления вместо аналоговой. У него была усовершенствована и оптико-электронная прицельная система, и РЛС с фазированной антенной решёткой. Самолёт мог сопровождать до 20 воздушных целей на расстоянии до 170 километров.

Главным же оружием Су-37 стала его сверхманёвренность. Он мог выходить на сверхбольшие углы атаки и околонулевые скорости. А единственным минусом истребителя была его уникальность — за всё время был выпущен только один экземпляр.