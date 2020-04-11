В России объяснили устройство пневмокостюма для работы с заражёнными коронавирусом

О пневмокостюме рассказал генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, костюм — это современная разработка. Создан он был два года назад. С тех пор он используется в «Векторе». Новый пневмокостюм сменил предыдущее поколение, которое сохранялось ещё с советских времен.

Как говорит Максютов, пневмокостюм создан из плотной ткани, имеет двойную молнию, которая защищает от возможного проникновения инфекции внутрь. Кроме того, костюм работает под повышенным давлением.

Взаимодействовать с таким пневмокостюмом могут не все специалисты. Требования для работы в заразной зоне очень строгие. «Отбор проходят только космонавты», — отметил Максютов.