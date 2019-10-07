В России объяснили, зачем стране так много танков

Как рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием, столько бронетехники России необходимо из-за большой территории. Напомним, согласно заметке We Are The Mighty, страна располагает 22 тысячами танков. У НАТО же их всего 11 тысяч.

Эксперт также считает, что издания, которые пишут, будто у России неоправданно много танков, «пытаются приписать стране агрессивные замыслы».

Он отметил, что ситуация сложилась исторически. Ещё у СССР танков было больше, чем у стран-членов НАТО в совокупности.