Наука и технологии
Сегодня 20:04
В России объяснили, зачем стране так много танков
Так сложилось исторически
Сегодня американское издание We Are The Mighty заявило, что танков у России больше, чем у стран-членов НАТО вместе взятых. Российский эксперт прокомментировал новость и объяснил журналистам, зачем стране такой огромный парк боевых машин.
Как рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием, столько бронетехники России необходимо из-за большой территории. Напомним, согласно заметке We Are The Mighty, страна располагает 22 тысячами танков. У НАТО же их всего 11 тысяч.
Эксперт также считает, что издания, которые пишут, будто у России неоправданно много танков, «пытаются приписать стране агрессивные замыслы».
Он отметил, что ситуация сложилась исторически. Ещё у СССР танков было больше, чем у стран-членов НАТО в совокупности.
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