В России объявили конкурс сайтов и приложений для всех желающих

Приём заявок на конкурс завершается 17 июля. Отправить их можно по этой ссылке. Это могут сделать как разработчики сайтов и приложений, так и владельцы.

Рейтинг Рунета проходит в России ежегодно. В этом году состоится уже десятая церемония награждения. В конкурсе предусмотрено 27 номинаций для сайтов и десять для приложений. Один проект может претендовать на победу сразу в двух подходящих номинациях.

Как только заявки будут отобраны, начнётся голосование жюри. В качестве членов жюри выступят представители digital-отрасли (в том числе зарубежные) и представители отрасли, соответствующей конкретной номинации. Кроме того, участников будут судить победители конкурса прошлых лет. По итогам голосования жюри будут отобраны по десять проектов в каждой номинации.

Затем начнётся голосование экспертов. Уже они выберут по три лучших проекта в каждой номинации. Победителей определят по частоте попадания в эти тройки. В сентябре состоится церемония вручения наград и дипломов.