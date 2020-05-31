В России оценили новую украинскую крылатую ракету

Мнением поделился член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Он отметил, что определённая угроза от этого оружия исходит. Украинские ракеты могут даже наносить удары по военным кораблям Военно-морского флота (ВМФ) России. Придётся поднимать меры по предотвращению таких угроз.

Тем не менее, по словам Сивкова, у России есть модификации ракет, дальность которых примерно в 2-2,5 раза больше, чем у украинских.

Сивков также рассказал, что ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», по сути, являются версией старой советской ракеты Х-35. По характеристикам они напоминают американский «Гарпун».