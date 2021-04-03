Наука и технологии
Сегодня в 15:23
В России оценили прибыльность космического проекта Илона Маска
Проект по запуску малых спутников
Специалисты из МГТУ им. Баумана оценили прибыльность космического проекта Илона Маска по запуску малых спутников на ракетах Falcon 9.
Кратко о работе специалистов пишет издания «Известия». Речь идёт о проекте по запуску малых спутников массой до 200 килограммов на регулярной основе. При этом стоимость запусков фиксированная, составляет $1 млн. Это самая низкая цена за выведение спутников указанной массы.
Российские специалисты подтвердили экономическую окупаемость этого проекта. Они учли инвестиции в проект, выплаты на запуск, возврат первой ступени, её обслуживание и страхование. Расчёты специалистов показали, что к концу первого года после запуска такой проект становится прибыльным. Его рентабельность реализации достигает около 15–20%».