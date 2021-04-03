В России оценили прибыльность космического проекта Илона Маска

Кратко о работе специалистов пишет издания «Известия». Речь идёт о проекте по запуску малых спутников массой до 200 килограммов на регулярной основе. При этом стоимость запусков фиксированная, составляет $1 млн. Это самая низкая цена за выведение спутников указанной массы.

Российские специалисты подтвердили экономическую окупаемость этого проекта. Они учли инвестиции в проект, выплаты на запуск, возврат первой ступени, её обслуживание и страхование. Расчёты специалистов показали, что к концу первого года после запуска такой проект становится прибыльным. Его рентабельность реализации достигает около 15–20%».