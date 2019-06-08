В России оценили скорость сокращения трудоспособного населения

Это, по словам чиновника, отражает неблагоприятную демографическую тенденцию. Так за последние два года трудоспособное население сократилось на 1,8 миллиона человек. Исходя из расчётов, министерство полагает, что за ближайшие четыре года страна потеряет ещё 2 миллиона трудоспособных граждан.

Два миллиона — это цифра, превышающая население третьего по численности города-миллионника России, Новосибирска. Количество нетрудоспособного населения растёт преимущественно за счёт выхода людей на пенсию. Именно этим аргументом обосновывали власти необходимость введения пенсионной реформы, согласно которой возраст выхода на пенсию повысится до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.