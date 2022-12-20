В России огласили количество покинувших страну айтишников

В России огласили количество покинувших страну айтишниковШадаев прокомментировал ситуацию
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил в рамках правительственного часа «О ходе цифровой трансформации и обеспечения информационной безопасности» в Госдуме и рассказал, сколько IT-специалистов уехали из страны. Он также выступил против полного запрета на удалёнку для таких сотрудников.
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Шадаев предлагает не вводить жёсткое ограничение на возможность удалённой работы для сотрудников. Глава Минцифры верно заметил, что это подтолкнёт специалистов к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежных компаниях, и снизит вероятность их возврата в РФ. Шадаев допустил лишь ограничения для тех, кто работает над государственными информационными системами.
Глава Минцифры утверждает, что страну покинули до 10% сотрудников IT-компаний и не вернулись. Это около 100 тысяч человек. «При этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах», — добавил Шадаев.