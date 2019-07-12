В России оплата банковскими картами стала популярнее, чем наличными

Информацию предоставил оператор фискальных данных «Такском». Если быть точнее, доля покупок по картам составила 54%. До этого самый высокий показатель был зафиксирован в январе 2019 — 50%. Выводы были получены после анализа 14 миллиардов кассовых чеков.

Представитель «Такском» считает, что популярность безналичной оплаты растёт просто потому, что это удобно. Да и большинство работодателей переводит зарплату на карту. Кроме того, росту популярности способствуют различные бонусные программы банков, например, кешбэк.

Чаще всего по карте товары оплачивают в спортивных магазинах (почти 80%), на АЗС (78%) и в магазинах парфюмерии и косметики (63%). Интересно, что самая маленькая доля оплат по «пластику» оказалась в алкомаркетах — 27%.