В России определятся с понятием кибермошенничества для удобства наказания за него

Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин. Законопроект, по его словам, будет определять понятийный аппарат и названия основных угроз. Сейчас, по мнению Кожина, все называют одни и те же вещи разными именами. Поэтому предмета наказания просто не существует. Речь идёт о преступлениях в компьютерной сфере.

В настоящее время сенаторы изучают информацию о киберпреступности от Центробанка и других заинтересованных ведомств. Готовый законопроект комитет рассмотрит в сентябре.