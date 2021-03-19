В России опять начали протестовать против установки 5G-вышек

Сообщается, что стихийная акция началась 16 марта. Как рассказала одна из местных жительниц, она слышала, что вышка связи 5G небезопасна, а строят её незаконно.

Полиции уже сообщили о скоплении людей. Полицейские находятся на месте «для предотвращения возможных нарушений общественного порядка».

Как пишут СМИ, оператор «Высота», устанавливающий вышку, даже обратился к услугам частной охранной компании для защиты места строительства. Оператор уже пытался установить вышку в ноябре 2020 года, но был тогда оштрафован за отсутствие разрешений.

Жители же уверены, что электромагнитное излучение вокруг таких вышек превышает норму. Как говорят в «Высоте», вышка в Екатеринбурге устанавливается самая обычная. На ней будут располагаться система оповещения МЧС и оборудование нескольких операторов.

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