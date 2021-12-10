В России опять начали расти цены на сотовую связь

По данным Росстата, средняя стоимость тарифа на услуги сотовой связи в ноябре достигла 391,6 рубля. В среднем за 11 месяцев 2021 года размер тарифа на услуги сотовой связи в России на 2,6% превысил аналогичный показатель 2020-го. До ноября 2021 Росстат отмечал увеличение стоимости сотовой связи не более чем на 0,34% в месяц. Иногда цены на связь даже падали.

Сообщается, что цены начали расти из-за инфляции в России, которая достигла по итогам ноября 8,4% годовых. Недавно также крупные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов.