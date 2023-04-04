В России опять заговорили о блокировке «Википедии». Ждать ли её?Ответа на этот вопрос на самом деле нет
Сегодня глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил закрыть «Википедию». При этом он заявил, что сначала надо создать альтернативу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал эти разговоры.
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«По моему мнению, "Википедию" надо закрыть. Во многом она удобна, но там много искажений, когда речь идёт о политике, истории. Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть Википедию. Это идеологический, политизированный продукт», — заявил Фадеев.
Другой член СПЧ Игорь Ашманов поддержал идею и назвал «Википедию» «стратегическим оружием». Песков с ними со всеми согласился и сказал, что России надо вначале создать собственный аналог сайма с «проверенной информацией», прежде чем обсуждать блокировку «Википедии».
Отметим, что в августе 2022 года бывшие редакторы русскоязычной «Википедии» уже запустили аналог под названием «Руниверсалис». Статьи в нём отражают точку зрения российского государства.