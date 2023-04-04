В России опять заговорили о блокировке «Википедии». Ждать ли её?

«По моему мнению, "Википедию" надо закрыть. Во многом она удобна, но там много искажений, когда речь идёт о политике, истории. Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть Википедию. Это идеологический, политизированный продукт», — заявил Фадеев.

Другой член СПЧ Игорь Ашманов поддержал идею и назвал «Википедию» «стратегическим оружием». Песков с ними со всеми согласился и сказал, что России надо вначале создать собственный аналог сайма с «проверенной информацией», прежде чем обсуждать блокировку «Википедии».

Отметим, что в августе 2022 года бывшие редакторы русскоязычной «Википедии» уже запустили аналог под названием «Руниверсалис». Статьи в нём отражают точку зрения российского государства.