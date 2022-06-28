В России оштрафовали один из самых крупных сервисов доставки за отказ хранить данные россиян в стране

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В России оштрафовали один из самых крупных сервисов доставки за отказ хранить данные россиян в странеНа 1 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал международную компанию, специализирующуюся на доставке экспресс-грузов и логистике в связи с отказом хранить в России данные росийских пользователей. Речь идёт об американском сервисе United Parcel Service, или UPS. Сервис ведёт дела в 200 странах.
Сервис признали виновным в соответствии со статьёй 13.11, ч 8 КоАП РФ. Штраф составил 1 млн рублей.
При этом представители UPS утверждали, что не собирают данные россиян с 8 марта текущего года.