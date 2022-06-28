В России оштрафовали один из самых крупных сервисов доставки за отказ хранить данные россиян в стране

На 1 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал международную компанию, специализирующуюся на доставке экспресс-грузов и логистике в связи с отказом хранить в России данные росийских пользователей. Речь идёт об американском сервисе United Parcel Service, или UPS. Сервис ведёт дела в 200 странах.