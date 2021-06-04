Об этом сам Александр Римов рассказал «МБХ медиа». Он утверждает, что его оштрафовали на 10 тысяч рублей «за мат в сети» по ст. 5.61 КоАП (оскорбление). Активист намерен обжаловать штраф.

Как рассказал Римов, он выходил из дома и его остановили трое полицейских. Они сообщили, что в курсе того, что 1 июня был кибермитинг. Затем правоохранители сказали, что акция была неоднозначной, так как люди в картах решили «неприличные слова выложить». Например, на Красной площади поставили метки «в виде трёх букв».

Также, по словам активиста, полицейские пытались узнать у него, что за люди писали в «Яндекс.Картах» и просили предоставит данные зарегистрировавшихся на кибермитинг. «Я отказался предоставлять данные, на что они сказали, что Центр «Э» все равно будет мониторить и обнаружит персональные данные этих людей», — рассказал Римов.

СМИ уточняют, что речь идёт о протестах против закона о просветительской деятельности.