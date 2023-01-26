В России отъезд IT-специалистов назвали угрозой для страны

«Кадры айтишные уезжают, и отток специалистов — это большая угроза и вызов Российской Федерации, и надо на него как-то отвечать. Есть несколько сейчас существующих механизмов, по которым эта проблема решается, но, видимо, этого недостаточно для того, чтобы решить тот кризис, который у нас сейчас есть», — сказала Кирьянова на круглом столе в Совете Федерации.

Напомним, что многие IT-специалисты покинули страну после того, как РФ ввела войска на территорию Украины в феврале 2022 года и после объявления частичной мобилизации в сентябре.