В России отказались от пилотируемых полётов на Луну

«Новый лёгкий корабль будет разрабатываться на принципах экономичности и серийности, в связи с чем не все системы лунного корабля будут востребованы в новой ОКР (опытно-конструкторской работе — прим.ред)», — пояснил Ельчанинов. Облик нового корабля будет другой.

Как добавил Ельчанинов, раньше «хватались за пилотируемый корабль, не думая о других составляющих полёта на Луну». Из-за этого целевая программа разложилась на кучу отдельных задач.

В апреле 2022 года Дмитрий Рогозин, который тогда был главой Роскосмоса, заявил, что планы организовать пилотируемую экспедицию на Луну потеряли актуальность. Напмним, что разработка пилотируемого корабля «Орёл» велась в России с 2009 года. В декабре 2023 года планировали первый испытательный запуск. Но потом планы поменялись.