В России отказались от пилотируемых полётов на Луну

В России отказались от пилотируемых полётов на ЛунуРаботают над другими проектами
Замглавы Роскосмоса Андрей Ельчанинов сообщил, что ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» создаст новый «лёгкий» корабль для полётов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС). Будет использоваться «задел, полученный при создании перспективного транспортного корабля (ПТК) "Орёл"». При этом никакого пилотируемого полёта на Луну больше не планируется.
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«Новый лёгкий корабль будет разрабатываться на принципах экономичности и серийности, в связи с чем не все системы лунного корабля будут востребованы в новой ОКР (опытно-конструкторской работе — прим.ред)», — пояснил Ельчанинов. Облик нового корабля будет другой.
Как добавил Ельчанинов, раньше «хватались за пилотируемый корабль, не думая о других составляющих полёта на Луну». Из-за этого целевая программа разложилась на кучу отдельных задач.
В апреле 2022 года Дмитрий Рогозин, который тогда был главой Роскосмоса, заявил, что планы организовать пилотируемую экспедицию на Луну потеряли актуальность. Напмним, что разработка пилотируемого корабля «Орёл» велась в России с 2009 года. В декабре 2023 года планировали первый испытательный запуск. Но потом планы поменялись.