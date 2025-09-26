В России отказались от ручного «лучемета» против дронов

На испытаниях стрелки иногда показывали хорошие результаты, но во время публичных демонстраций из-за стресса и ошибок эффективность резко падала.

По словам Хованского, сейчас компания сосредоточена на создании полностью автоматизированных комплексов, которые смогут самостоятельно обнаруживать и поражать цели. Такой подход позволит обеспечить стабильный результат и исключить влияние эмоций или усталости оператора.