В России отказались от ручного «лучемета» против дронов

Опубликовано 26 сентября 2025, 16:301 мин.
В России отказались от ручного «лучемета» против дроновЧеловеческий фактор
Российская LazerBuzz прекратила разработку ручного лазерного оружия для борьбы с беспилотниками, пишет Лента.ру. По словам директора Ивана Хованского, идея оказалась неэффективной из-за сильного влияния человеческого фактора. Изначально инженеры думали, что можно создать мощный источник излучения, который оператор будет направлять на дроны с руки или со штатива.
На испытаниях стрелки иногда показывали хорошие результаты, но во время публичных демонстраций из-за стресса и ошибок эффективность резко падала.
По словам Хованского, сейчас компания сосредоточена на создании полностью автоматизированных комплексов, которые смогут самостоятельно обнаруживать и поражать цели. Такой подход позволит обеспечить стабильный результат и исключить влияние эмоций или усталости оператора.