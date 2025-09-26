Наука и технологии
В России отказались от ручного «лучемета» против дронов

Человеческий фактор
Российская LazerBuzz прекратила разработку ручного лазерного оружия для борьбы с беспилотниками, пишет Лента.ру. По словам директора Ивана Хованского, идея оказалась неэффективной из-за сильного влияния человеческого фактора. Изначально инженеры думали, что можно создать мощный источник излучения, который оператор будет направлять на дроны с руки или со штатива.
На испытаниях стрелки иногда показывали хорошие результаты, но во время публичных демонстраций из-за стресса и ошибок эффективность резко падала.

По словам Хованского, сейчас компания сосредоточена на создании полностью автоматизированных комплексов, которые смогут самостоятельно обнаруживать и поражать цели. Такой подход позволит обеспечить стабильный результат и исключить влияние эмоций или усталости оператора.

