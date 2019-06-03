В России отказались от женского отряда космонавтов

Об этом ТАСС пишет со слов исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым программам Сергея Крикалёва. В России сейчас существует единый отряд космонавтов. Причём требования к мужчинам и женщинам при отборе очень похожи. Как рассказал Крикалёв, учитывается только небольшая разница в физической подготовке, а мотивацию и знания у представителей обоих полов проверяют одинаково. «Если человек не хочет, то ему нечего делать в отряде», — заключил Крикалёв.

Он также отметил, что в российском отряде меньше женщин, чем мужчин исключительно потому, что так сложилось исторически. Претендентов женского пола на звание космонавта, по традиции, мало.

31 мая Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов. Госкорпорация надеется, что на этот раз девушки будут участвовать активнее.