В России отказываются брать на работу кассиров и заменяют их роботами

Согласно данным HeadHunter, в первом полугодии 2019 число вакансий кассиров в России уменьшилось на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Как пишет SuperJob, в июле на сайте было размещено почти 3 тысячи вакансий, а это в два раза меньше, чем в июле 2018.

Представители сервиса считают, что сокращение можно объяснить двумя факторами. Во-первых, в начале прошлого года торговые сети активно набирали сотрудников в связи с расширением, и с тех пор «укомплектованы». Во-вторых, в России становятся всё более распространёнными кассы самообслуживания. Падение спроса на труд кассиров — это общемировой тренд. SuperJob впрочем прогнозирует в России умеренное снижение спроса. А это значит, что кассиры резко не исчезнут в ближайшее время.