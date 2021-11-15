В России отключат миллионы мобильных корпоративных номеров с 1 декабря

Как пишет издание, более половины корпоративных клиентов мобильных операторов ещё не внесли сведения в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это нужно сделать по новому закону.

По данным Mobile Research Group, сейчас в России насчитывается около 32 млн корпоративных SIM-карт. Отмечается, что в ЕСИА сразу вносят клиентов, которые получили симку после 1 июля.

В Минцифры заявили, что более сотен корпоративных абонентов уже получили напоминание о необходимости подать сведения. А вот сами операторы «оказались в заложниках» — они ничего не могут сделать сами. Им остаётся только информировать своих абонентов о необходимости внесения сведений в ЕСИА.

Эксперты считают, что в основном незарегистрированными остались корпоративные сим-карты среднего и малого бизнеса.