В России откроют первый зал Dolby Cinema с лучшим качеством картинки и звука

Первый кинозал Dolby Cinema откроется в премьерном зале №1 кинотеатра «Синема Парк» в торговом центре «Метрополис» в Москве.

Система Dolby Cinema использует технологию Dolby Vision, которая делает картинку яркой и глубокой. В пресс-релизе сети кинотеатров сказано, что это позволяет создать у зрителя ощущение абсолютной реальности происходящего на экране. Технология Dolby Atmos делает звук трехмёрным. Он издаётся даже у зрителя над головой. Кроме того, в зале Dolby Cinema каждое место оптимизируется под каждого посетителя.

Открытие зала сеть организует совместно с компанией Dolby Laboratories. Всего в мире на сегодняшний день существует 225 залов Dolby Cinema.