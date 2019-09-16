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В России откроют первый зал Dolby Cinema с лучшим качеством картинки и звука

Таких залов в мире насчитывается 225
Объединённая сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема парк» и «Формула кино») открывает в России первый кинозал Dolby Cinema. В нём фильмы будут показаны с высочайшим качеством картинки и звука, а кресла в зале оптимизируются под зрителя.

Первый кинозал Dolby Cinema откроется в премьерном зале №1 кинотеатра «Синема Парк» в торговом центре «Метрополис» в Москве.

Система Dolby Cinema использует технологию Dolby Vision, которая делает картинку яркой и глубокой. В пресс-релизе сети кинотеатров сказано, что это позволяет создать у зрителя ощущение абсолютной реальности происходящего на экране. Технология Dolby Atmos делает звук трехмёрным. Он издаётся даже у зрителя над головой. Кроме того, в зале Dolby Cinema каждое место оптимизируется под каждого посетителя.

Открытие зала сеть организует совместно с компанией Dolby Laboratories. Всего в мире на сегодняшний день существует 225 залов Dolby Cinema.

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