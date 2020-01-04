Наука и технологии
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В России откроют полигон для тестирования беспилотных автомобилей
Пользоваться им смогут все желающие
Транспортный комплекс Москвы в этом году намерен запустить на территории Новой Москвы полигон для тестирования беспилотных автомобилей.
Об этом рассказал заммэра столицы. Власти города считают, что будущее за «умным» транспортом, поэтому готовы поддерживать развитие подобных технологий.
На территории площадью 2 га полностью воспроизведут городскую среду. На площадке появится имитация различных видов дорог, кругового движения, дорожных знаков и разметки, пешеходных переходов и светофоров.
Тестировать беспилотники на площадке смогут любые команды. Нужно будет только предварительно записаться. Кроме того, Городской институт Мостранспроект создаст для участников цифровой двойник полигона.
В настоящее время эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования проходит в Москве и Татарстане.