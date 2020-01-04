В России откроют полигон для тестирования беспилотных автомобилей

Об этом рассказал заммэра столицы. Власти города считают, что будущее за «умным» транспортом, поэтому готовы поддерживать развитие подобных технологий.

На территории площадью 2 га полностью воспроизведут городскую среду. На площадке появится имитация различных видов дорог, кругового движения, дорожных знаков и разметки, пешеходных переходов и светофоров.

Тестировать беспилотники на площадке смогут любые команды. Нужно будет только предварительно записаться. Кроме того, Городской институт Мостранспроект создаст для участников цифровой двойник полигона.

В настоящее время эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования проходит в Москве и Татарстане.