В России откроют пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах

С 20 января начнут работу шесть выездных пунктов вакцинации, уточняет издание «РИА Новости». Власти Москвы приняли такое решение, чтобы сделать прививку доступнее для людей. Пункты откроют во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в «Афимолл Сити», ГУМе, «Геликон-Опере», «ДЕПО», торговых центрах «Океания» и «Город».

Ракова рассказала, что москвичи, которые живут рядом с этими точками, получат SMS с информацией. Вице-мэр также попросила граждан приходить на вакцинацию небольшими группами. Дело в том, что вакцина заморожена по пять доз. То есть врачам было бы удобнее ставить прививки группам.

Отмечается, что вакцинация в таких пунктах будет бесплатной.