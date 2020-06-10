Наука и технологии
Сегодня 14:11
В России откроют ресторан KFC с обслуживанием роботами
Они будут помещать заказ на выдачу
Пресс-служба KFC рассказала журналистам, что в России откроют ресторан сети с обслуживанием роботами. В нём не будет традиционных касс, а люди окажутся лучше защищены от контактов во время эпидемии.
Ресторан нового формата планируют запустить в Москве. Первая точка заработает у станции метро «Бутырская» в июне после снятия всех карантинных ограничений.
Сообщается, что в ресторане будут работать только digital-киоски для формирования и оплаты заказов. Выдавать эти заказы посетителям будут автоматически. В пресс-службе рассказали, что покупатель сможет наблюдать, как его заказ собирается и движется по конвейерной ленте. В конце специальная роборука поместит его в ячейку для выдачи, а та откроется автоматически с использованием системы распознавания лиц.