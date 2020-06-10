В России откроют ресторан KFC с обслуживанием роботами

Ресторан нового формата планируют запустить в Москве. Первая точка заработает у станции метро «Бутырская» в июне после снятия всех карантинных ограничений.

Сообщается, что в ресторане будут работать только digital-киоски для формирования и оплаты заказов. Выдавать эти заказы посетителям будут автоматически. В пресс-службе рассказали, что покупатель сможет наблюдать, как его заказ собирается и движется по конвейерной ленте. В конце специальная роборука поместит его в ячейку для выдачи, а та откроется автоматически с использованием системы распознавания лиц.