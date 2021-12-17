В России открылась первая школа по созданию компьютерных игр для детей

Уроки предназначены для детей и подростков от 7 до 17 лет. Авторы курса намерены развивать у учеников интерес к программированию и геймдизайну через игры. Занятия будут проходить в мини-группах до восьми человек. В зависимости от программы курса, срок обучения варьируется от года до двух с половиной лет. Родители смогут оплатить обучение в рассрочку с помощью банков-партнёров.

Сейчас на платформе XYZ Junior доступны три курса обучения: Roblox Studio, где дети и подростки научатся создавать игры с нуля; Minecraft; Unity, где дети смогут научиться писать код.

Представители XYZ School отметили, что не учат детей программировать на C#. Цель — развить логический тип мышления у детей и подростков.