В России открыли ларёк по продаже виртуальных кроссовок

STEPN представляет собой Move2Earn приложение на мобильный телефон. Покупатель NFT-кроссовка может потом получать доход за прогулки или пробежки. Покупка осуществляется за криптовалюту. Стоит отметить, что виртуальные кроссовки стоят в среднем $1200. Поэтому приложение вряд ли можно назвать лёгким способом сорвать куш. Кроме того, есть мнение, что STEPN имеет все признаки финансовой пирамиды.

Тем не менее в России теперь есть специальный ларёк. «Мы уже занимаемся настройками и обучением, как пользоваться приложением STEPN. Уже имеем базу клиентов. На базе реальных клиентов открыли точку. Объясняем, что лучше купить и куда лучше вложить», — приводят журналисты слова представителя точки STEPN.