В России открыли магазин с оплатой по лицу и электронным сомелье

Новый магазин открыли в Краснодаре. В «суперсторе» работает система видеоаналитики, отслеживающая наличие товара на полках и очереди на кассе. По словам представителей компании, метод позволяет уменьшить время в очереди на 70%.

В магазине также есть кассы самообслуживания и нововведение — устройства для самостоятельного сканирования товаров. Их можно установить на ручку тележки и сканировать покупки сразу. Затем останется только оплатить их на кассе.

Кстати, среди касс в магазине есть те, что оборудованы технологией Selfietopay. Она позволяет оплачивать покупки с помощью сканирования лица.

В винном отделе «суперстора» установлен электронный сомелье. Это прибор, который показывает информацию о производителе и вкусовых качествах вина. Покупателю нужно просто отсканировать штрих-код на бутылке.

Для оформления использовано фото Retailer.ru