В России открыли магазины с возможностью свободно тестировать игровые ноутбуки

Расположены они в Подмосковье. Компания назвала их «Связной Play». Помещение магазинов разделено на зоны для тестирования и выбора игровых гаджетов. В пресс-релизе компании сообщается, что каждый посетитель сможет протестировать размещённые в открытой выкладке игровые ноутбуки от брендов Acer и MSI.

Кроме того, в магазинах, конечно, будут продавать клавиатуры, гарнитуры, компьютерные мыши и коврики. Выбрать подходящее устройство поможет электронный каталог.

В честь открытия «Связной Play» компания запустила акцию. С 7 по 17 марта «Связной» предоставляет всем посетителям новых магазинов и интернет-магазина svyaznoy.ru промокод SVYAZNOYPLAY, с помощью которого можно получить скидку в тысячу рублей на игровые товары.