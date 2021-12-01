В России открыли предзаказы на новый компактный флагманский смартфон Sony

Данный смартфон первым в мире получил телескопический вариообъектив в едином модуле с сенсором изображения на базе технологии двойного фотодиода Dual-PD. У камеры Xperia 5 III есть автофокусировка по глазам в режиме реального времени для людей и животных, режим серийной съёмки Burst Mode со скоростью 20 кадров в секунду, улучшенное приложение Photography Pro.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 888 5G, оснащается аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. Экран тут 6,1-дюймовый с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц.

Предзаказ начался в фирменных магазинах Sony Centre и фирменном интернет-магазине Sony Store Online. Устройство стоит 79 990 рублей.