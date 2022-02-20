В России открыли производство морских роботов

Центр располагается в Кронштадте, на территории «Кронштадтского морского завода». На этой территории площадью в 6 тысяч га разместили не только производство, но и испытательные стенды. Благодаря этому удастся сократить временные и ресурсные издержки.

В центре смогут одновременно собирать несколько подводных аппаратов различного водоизмещения. Для этого будут использоваться три помещения и два стапеля. Работать на производстве будут около 100 человек. Отмечается, что новый центр сможет заниматься не только своими разработками, но и выполнять заказы по сборке опытных образцов для других предприятий.