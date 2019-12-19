В России открыли супермаркет со сканерами лица и бесплатным Wi-Fi

Новый магазин открылся в Казани на проспекте Ямашева. Сообщается, что в нём установлены система оплаты покупок с помощью сканирования лица SelfieToPay, а также переносные сканеры для «выгрузки» покупок в кассу самообслуживания. Сеть видеокамер анализирует наличие товара на полках и очереди на кассах магазина.

Помимо этого в магазине нового типа можно купить горячую выпечку и кофе в мини-кафе, а также воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Снаружи «Магнита» установлена «парковка для собак» — специальная площадка с крючками для поводков. В помещении можно найти фандоматы для сдачи на переработку алюминиевых банок и пластиковых бутылок.