В России открылся первый супермаркет «Пятёрочка» без кассиров

Магазин «Пятёрочка» нового формата находится по адресу бульвар Веласкеса, 2. Пока магазин работает в пилотном режиме. По его результатам в сети примут решение об открытии других таких точек.

Новая «Пятёрочка» работает с 7:00 до полуночи. Чтобы в неё зайти, нужно воспользоваться приложением «Пятёрочка #налету» и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. После сканирования QR-кода покупатель попадает в торговый зал без персонала. Оплатить товары можно в том же приложении с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. Также доступны кассы самообслуживания.

В магазине используются электронные ценники, система видеонаблюдения и специальные датчики.