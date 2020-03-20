Наука и технологии
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В России отложили учения по изоляции интернета из-за коронавируса
На неопределённое время
В России отложили учения по изоляции интернета из-за коронавируса. Когда они состоятся, пока неизвестно.
Минкомсвязь решила перенести учения в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ранее предполагалось, что испытания будут проводиться раз в квартал. Во время учений специалисты отрабатывают механизмы реагирования на «угрозы устойчивой и безопасной работы рунета». Очередное тестирование должно было пройти сегодня, 20 марта. В этот день минкомсвязь намеревалась отработать возможности блокировки трафика, зашифрованного с помощью технологии DNS поверх HTTPS и TLS.
Напомним, предыдущие учения прошли 23 декабря прошлого года. Специалисты изучили уязвимости устройств интернета вещей. Закон об устойчивом рунете вступил в силу 1 ноября 2019 года.