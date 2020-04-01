В России отложили «закон против Apple»

Теперь дата сдвинулась на 1 января 2021 года, то есть на полгода. Такие поправки Госдума приняла во вторник при рассмотрении законопроекта, который позволил бы правительству России вводить режим чрезвычайной ситуации.

По закону, правительство также будет определять список российских программ, которые должны быть предустановлены на различные устройства. До вчерашнего дня предполагалось, что 1 июля 2020 года на девайсы начнут предустанавливать отечественные браузеры, картографические и навигационные сервисы. С 1 июля 2021 года — приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, соцсети и почтовые сервисы.

«Законом против Apple» данные предписания прозвали потому, что именно эта компания ранее заявляла, что не будет предустанавливать в iOS сторонние приложения. В феврале стало известно, что Минкомсвязь России «плотно дискутирует» с Apple по данному вопросу.