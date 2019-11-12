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В России отменят комиссию при переводе на банковские карты из других городов
Так называемый банковский роуминг
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отмене комиссий за межрегиональные денежные переводы между счетами россиян в одном банке. Такая практика называется банковским роумингом.
О том, что комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка недопустимы, говорил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. В законопроекте от правительства указано, что размер комиссии не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных отделениях банка.
Депутаты также заинтересованы во введении административных штрафов для банковских организаций, которые не будут соблюдать новую норму.
Чуть позже глава Сбербанка рассказал журналистам, что банк уже находится в процессе отмены комиссий. Произойти это должно в 2020 году.